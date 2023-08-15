Умер известный в Карелии врач Андрей Слепцов

Сегодня, 15 августа, ушел из жизни известный в Карелии медик Андрей Слепцов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Андрей Слепцов прошел все уровни медицинской деятельности. После окончания Петрозаводского медучилища работал фельдшером на ФАПе в Тунгозере, после получения высшего медицинского образования в ПетрГУ - врачом в городской поликлинике Петрозаводска, главным врачом в Кяппесельгской и Спасогубской участковых больницах.

С 1983 по 1992 год Андрей Слепцов был главным врачом городской поликлиники №4 Петрозаводска, подбирал кадры для нового учреждения. Наиболее важный период работы и жизни врача связан с Петрозаводским медколледжем, который он возглавлял 8 лет.

«Андрея Федоровича Слепцова всегда отличали такие качества, как целеустремленность, вера в успех любого начатого им дела, позитивное мышление», - отметил Михаил Охлопков. // Фото: unsplash.com / Parth Natani