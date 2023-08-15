Погибших во время Великой Отечественной солдат нашли спустя 82 года

«Говорят, что бог любит троицу. Вот и нам в третью нашу поездку в район озера Топорное Пряжинского района повезло. Мы все-таки подтвердили информацию, полученную ранее от местного жителя, о возможном обнаружении останков солдат РККА», — рассказал поисковик Алексей Фирсов.

В ходе поисковых работ были найдены останки двух солдат на месте последнего боя, предположительно 272-й стрелковой дивизии, погибших в августе 1941 года от артиллерийского огня. На месте раскопок (недалеко от ручья) были обнаружены ботинки, противогаз, лопатка, ремень, коробка с незапотевающими пленками, большой количество патронов, пуговица от гимнастерки, лопатка, ремень, санпакет, ножны к штыку СВТ.

К сожалению, солдатских медальонов, подписных предметов при них не было.

Ведлозеро сдали без боя. Сформировали боеспособную группу под командованием генерал-майора Антонюка для попытки отбить у финнов.

«На участках наступления 272-й стрелковой дивизии продвинулись вперед, выбив финнов с части занимаемых позиций. Остальные подразделения не имели успеха в наступлении. 272-я дивизия закрепилась на достигнутых рубежах, какое-то время сдерживала атаки, затем из-за потерь и под напором превосходящих сил противника стала отступать. Найдены как раз бойцы 272-й стрелковой дивизии, участвовавшие в наступательной части операции и погибшие под артиллерийским огнем», — пояснил поисковик.

В экспедиции на место боев под Ведлозером участвовали Алексей Фирсов из поискового отряда «Совесть» и Иван Ярмончик, поисковик отряда «Феникс» КРОФ «Эстафета поколений».//фото Алексея Фирсова