15 августа 2023, 07:00
Общество

Погибших во время Великой Отечественной солдат нашли спустя 82 года

На месте ожесточенных боев карельские поисковики обнаружили останки двух бойцов, личности которых трудно установить

«Говорят, что бог любит троицу. Вот и нам в третью нашу поездку в район озера Топорное Пряжинского района повезло. Мы все-таки подтвердили информацию, полученную ранее от местного жителя, о возможном обнаружении останков солдат РККА», — рассказал поисковик Алексей Фирсов.

В ходе поисковых работ были найдены останки двух солдат на месте последнего боя, предположительно 272-й стрелковой дивизии, погибших в августе 1941 года от артиллерийского огня. На месте раскопок (недалеко от ручья) были обнаружены ботинки, противогаз, лопатка, ремень, коробка с незапотевающими пленками, большой количество патронов, пуговица от гимнастерки, лопатка, ремень, санпакет, ножны к штыку СВТ.

К сожалению, солдатских медальонов, подписных предметов при них не было.

Ведлозеро сдали без боя. Сформировали боеспособную группу под командованием генерал-майора Антонюка для попытки отбить у финнов.

«На участках наступления 272-й стрелковой дивизии продвинулись вперед, выбив финнов с части занимаемых позиций. Остальные подразделения не имели успеха в наступлении. 272-я дивизия закрепилась на достигнутых рубежах, какое-то время сдерживала атаки, затем из-за потерь и под напором превосходящих сил противника стала отступать. Найдены как раз бойцы 272-й стрелковой дивизии, участвовавшие в наступательной части операции и погибшие под артиллерийским огнем», — пояснил поисковик.

В экспедиции на место боев под Ведлозером участвовали Алексей Фирсов из поискового отряда «Совесть» и Иван Ярмончик, поисковик отряда «Феникс» КРОФ «Эстафета поколений».//фото Алексея Фирсова

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«Вахта памяти»
КРОФ «Эстафета поколений»