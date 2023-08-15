Учителя из карельского села отметили сразу два больших юбилея

В августе Надежда Сергеевна и Валерий Вячеславович Хончевы отмечают изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. И еще на их счету особый юбилей: 85 лет в сумме проработали они в Ведлозерской средней школе.

Всю свою жизнь они посвятили Ведлозерской школе, в которой проработали бок о бок на двоих 85 лет. Вместе уходили на работу и возвращались с нее. Уже много лет Надежда Сергеевна и Валерий Вячеславович на заслуженном отдыхе, но до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминают годы работы в школе, коллег-учителей и, конечно же, своих учеников,

— рассказала заместитель директора Ведлозерской школы Елена Игнатьева.

Супруги признаются, что по-прежнему остаются друг для друга лучшими советчиками, помощниками, самыми близкими и дорогими людьми. Их семейный союз служит образцом для всех молодых пар.// фото Елены Игнатьевой