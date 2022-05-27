Военной прокуратуре Карелии пришлось разбираться в неприятном деле

Военная прокуратура, которая занималась проверкой обстоятельств избиения юноши в военной части №34602, сочла, что оснований для возбуждения уголовного дела более чем достаточно. Это происшествие произошло ровно двадцать лет назад. Тогда в Петрозаводском военном госпитали уже две недели находился солдат срочной службы с черепно-мозговой травмой, а также травмами спины, почек, рук и ног. Он служил в мотострелковой части на Комсомольском проспекте. Его увечья никак не связаны были с военными учениями.

«Мой сын восьмого мая был избит прапорщиком, который находился в нетрезвом состоянии», - заявила И. В., мать солдата.

Чтобы пообщаться с пострадавшим, журналисты пытались пройти на территорию госпиталя. В день, когда посещения разрешены. Но оказалось, что Р. «на особом положении». Охранник сказал, что пропускать к нему не велено. С Р. пришлось разговаривать через дырку в заборе. Выяснилось, что находится он здесь не первый раз. Во время последнего посещения, когда выписка была уже близка, ему неоднократно звонили из родной части с угрозами: «В какой-то из дней пришел из моей роты парень и сказал, что давай собирайся, тебя выписывают. В части тебя уже ждут с нетерпением. Я не знал, что делать. И сбежал». Его мама дополнила: «Сын из госпиталя сбежал прямо в тапочках и в пижаме и жил два дня в лесу. Представляете – такой холод. Он был голодный и замерзший. На третий день явился домой. Я пошла с ним в часть. Как говорится, сдавать своего сына черти-знает куда, в какие руки».

И. «сдала» его командиру части. Капитан П. пообещал матери, что с ее сыном ничего не случится. Однако тут же после ухода матери, как рассказал Р., его посадили в оружейную комнату без окон. Поставили только ведро для нужд. И не выпускали 27 суток. До того самого злополучного дня.

«Меня выпустили, чтобы я помог убраться. И попался я на глаза прапорщику. И он меня избил. На следующий день у него допытывались, почему, какие причины того, что он меня избил, он сказал про меня, что он вел себя вызывающе. Сказал, не помню. Чем-то, мол, он меня раздражал». Мама опять дополнила: «Девятого мая дочь пошла навещать его, и когда он пришел, она чуть не упала. Он был весь избит. Лицо перекошено, губы. Все синее. Он успел передать мне записку. Дочка прибежала, рассказала, что случилось. В тот же день я пошла в часть. Меня туда не допустили».

Тогда мать солдата обратилась в Правозащитный союз. А те в свою очередь – в военную прокуратуру. Только благодаря их вмешательству удалось засвидетельствовать побои. «Критичность ситуации заключается в том, что в отношении многих ребят это происходит. Но они – не местные. А здесь – активная мама! Она пришла к нам, и мы стали действовать. Но происходит такое в отношении многих. Но в тайне», - отметил Игорь Пальцев, председатель Правозащитного союза.

Как дальше сложилась судьба солдата, решалось уже сотрудниками прокуратуры. А вот среди военных тогда ходили слухи о том, что Р. сам подписал себе приговор. Ведь ему оставалось служить еще год. «Я не знаю, как я буду служить дальше, - признался он. – Потому что сейчас во всех частях такое. Мне уже сказали, в какую часть я сейчас ни приду – мне уже не житье будет».

И. В. тоже это понимала и была намерена стоять за сына до конца: «После этого к нам домой приходил капитан, который извинился. И сказал, что моральные мы ваши страдания не сможем возместить. Но какие-то материальные – сможем. На что я сказала, что сына не продаю и не продаюсь. И заявление назад забирать не буду». Прокуратура комментариев не давала, не отрицая, однако, факт случившегося, по которому велось расследование.

Обсуждение проблем реставрации квартала исторической застройки рядом с набережной вели в Петрозаводске много лет подряд. Проблема была сложной, но, как оказалось, вполне разрешимой.

На фоне старых зданий в квартале исторической застройки заново отстроенный дом купца Дорофанькина смотрелся, словно пришелец из другого мира. Наверное, именно так он и выглядел в 19 веке, когда один из богатых людей Петрозаводска выстроил его на берегу реки Неглинки. Восстановила дом известная в Карелии компания «Сплайн». С точностью воспроизведя внешний вид здания, строители изменили и модернизировали его внутреннее устройство.

«Здесь все так, как хотелось. Мы сделали здание для себя, для своих сотрудников», - рассказал Александр Теребов, начальник системного отдела компании «Сплайн».

Первый камень в основание дома был заложен компанией 17 апреля 2001 года. И если бы не умышленный поджог, который затормозил строительство почти на три месяца, город получил бы этот подарок намного раньше. Сейчас уже никто не мог сказать – сколько жило в таком доме людей в 19 веке. Но отныне там умещалось сто рабочих мест. Дом купца был набит уникальной компьютерной техникой, оснащен многоканальной телефонной связью. Глава компании рассказал подробности в деталях, на тот момент это были самые современные технологии, которые только можно было вообразить. На пресс-конференции в новом офисе компании было отмечено, что ни одной копейки средств со стороны на восстановление дома компания не привлекла, сделав все на собственные деньги. У сотрудников появился новый и удобный дом. Конечно, они были довольны. А у горожан – прекрасный пример того, как можно сохранять свою историю. И тогда это был первый подобный опыт восстановления старого дома в столице Карелии. Горожане надеялись, что положительному примеру последуют и другие компании. Кстати, сегодня квартал исторической застройки – один из самых красивых и благоустроенных. В нем проводятся костюмированные исторические празднества, которые нравятся и горожанам, и гостям столицы.

Таким было 27 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.