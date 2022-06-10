Военком Карелии примерно отчитал подчиненного за серьезный проступок

Пару недель назад в нашей рубрике мы рассказывали об истории, которая случилась в мае 2002 года. Речь идет об избиении солдата срочной службы петрозаводской военной части №34-602. Бригада была расформирована, юноша находился в госпитале. Военная прокуратура вела расследование обстоятельств этого дела. Военный комиссар республики не отказывался от комментариев.

Выяснилось, что Р.В. остался служить в родном городе благодаря своим музыкальным способностям. Ему было разрешено играть в оркестре и посещать репетиции. Военком РК Александр Ионов заявил, что это было сделано по просьбе министерства культуры РК. Однако, такой график службы молодого солдата не вписывался в распорядок части.

«Сначала он несвоевременно возвращался с места репетиций. Настораживает тот факт, что, находясь на службе в вооруженных силах, он получал вознаграждение в ансамбле до 800 рублей ежемесячно. И весь разговор начался чисто из-за денег, когда мама начала интересоваться: почему ему не платят эти деньги? А солдат, я мягко скажу, слегка обнаглел, стал неуважительно относиться к командирам, поэтому и произошла эта стычка, когда прапорщик обратился к нему, пытаясь призвать его к порядку. А он ответил: да кто ты такой, прапорщик», - сообщил военком Карелии.

Пятого мая Р. выпустили из оружейной комнаты, где он находился под арестом 27 суток. И, как утверждал срочник, он случайно попался на глаза нетрезвому прапорщику. После чего Р. был доставлен в военный госпиталь с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. Матери Р. удалось зафиксировать побои только благодаря вмешательству Правозащитного Союза и военной прокуратуры.

«Я с прапорщиком разговаривал, - заявил военком Ионов. – Прапорщик 1979-го года рождения, прошел Чечню, естественно, резковатый. Я его нисколько не оправдываю. Ему я сказал – правильно, что сейчас тебя, негодяя, привлечет прокурор к ответственности. Чтобы ты в будущем знал, что рукам волю нельзя давать». Военная прокуратура вела следствие, по результатам которого дело было направлено в суд.

Реформа в российской армии напрямую коснулась и петрозаводских военных частей. 1 июня была расформирована мотострелковая часть №34-602. Она находилась в центре Петрозаводска и занимала помещения на улице Гоголя и Комсомольском проспекте. О том, что часть собираются расформировывать, стало известно еще за полгода до описанных событий. Нельзя сказать, что военные приняли это решение с оптимизмом. Но приказы не обсуждают – так заведено в армии.

«Политики приняли решение о том, что у нас Северо-запад не представляет потенциальной угрозы для Российской Федерации. Поэтому часть и была расформирована. Это не означает никакой трагедии», - пояснил военный комиссар Карелии Александр Ионов.

Он сообщил, что офицеры и прапорщики просто перешли в другую часть. Те, кто возрасту и выслуге лет заканчивал службу, были уволены. Солдаты-срочники также перешли в другие части. Освободившиеся помещения заняла другая часть: сороковой топогеодезической отряд, который был давно на хорошем счету. Ранее он располагался на улице Достоевского, рядом с хлебозаводом. Командир части Виктор Мороз рассказал, что были хоть и в тесноте, но не в обиде. Новые помещения этой части еще предстояло обживать. Новых жильцов они поразили своими масштабами. Которые, впрочем, требовали ремонта.

«У нас были хорошие традиции. Которые мы продолжим. Не секрет, когда людям говорят, что их увольняют, я имею в виду моих предшественников, настроения самые мрачные. А они тут присутствовали в течение полугода. А сейчас сюда въехал новый воинский коллектив, и я думаю, мы будем работать с большим оптимизмом, больше порядка будет. И не будет жалоб в прессе и по телевидению на наши действия. Главное – солдатам будет уютно и нормально служиться», - пообещал Виктор Мороз.

За четыре дня с момента переезда в части уже многое успели сделать. Отремонтировали сантехнику, поменяли мебель. Но работу впереди хватало. А вскоре тут ждали и новобранцев. С расформированием мотострелковой бригады сокращения в частях Карелии не закончились. Еще пять военных городков, точнее их имущество будут переданы в муниципальную собственность. «Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться в первую очередь к предпринимателям города. Если кого-то интересуют вопросы аренды помещений, чтобы не допустить разбазаривания народного добра, мы готовы решать вопросы сдачи в аренду этих помещений и городков, которые сейчас в нормальном состоянии», - заявил военком Ионов.

Писателя Виктора Потиевского в Карелии хорошо знали. Его книги о жизни животных и повести о разведчиках читало не одно поколение подростков. Не оставались равнодушными и взрослые читатели. Именно для них в 2002 году вышла новая книга Потиевского «Всадник». Свой исторический роман он посвятил маршалу Финляндии Карлу Маннергейму. Фигура Карла Густава Маннергейма интересовала Виктора давно. Он стал собирать об этом человеке все возможные сведения. И собирал в течение 15 лет.

Военную карьеру Маннергейм начал в царской России, принеся ей немалую пользу. «Когда случилась революция, когда император, которому Маннергейм присягал, отрекся от престола, он естественно написал заявление в Генштаб, что считает свои полномочия генерала Русской армии законченными. И поехал в Финляндию», - рассказывал Потиевский. В Финляндии за две недели бывший русский генерал создал армию, сумевшую противостоять Советскому союзу. Из-за так называемой линии обороны Маннергейма, где полегло много советских солдат, старшее поколение относится к нему, как к врагу.

В книге Потиевского были восстановлены многие другие факты биографии маршала, которые меняли отношение к этому человеку. «По плану Барбаросса он должен был дать почти десять дивизий для Ленинградской операции. Он практически не дал ничего. И вся финская армия простояла всю войну за Ладогой», - утверждал писатель. Так Карл Маннергейм не втянул Финляндию в большую войну. И финны долгое время строго следовали его принципу: всегда оставаться нейтральным государством. Отстаивая интересы своей страны, одновременно Маннергейм не стал помогать Гитлеру взять Ленинград. В романе «Всадник» он остался патриотом двух государств. Этот роман исторический и приключенческий одновременно. Купить книгу было непросто, тираж был небольшой. Впрочем, роман был переиздан в 2007 году с названием «Всадник времени» и переведен на финский язык.

Таким было 10 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.