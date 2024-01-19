Воду освятили в отдаленных карельских поселках

В Крещенский сочельник настоятель храма Святителя Николая поселка Эссойла отправился в отдаленные поселки, чтобы совершить Великое освящение воды.

Отец Сергий (Теплоухов) освятил воду в поселках Сяпся, Новые Пески и Эссойла. Батюшка совершил служения также на водоемах населенных пунктов, где были сделаны маленького размера проруби (не для купания, а для погружения креста).

«Наши реки и озера освящены! С праздником Крещения Господня!»

- поздравил всех священник.

Крещение – один из самых любимых праздников православных христиан. В храмах проходят праздничные служения, а верующие в этот день стараются запастись крещенской водицей, которая становится особой. // фото Ирины Теплоуховой