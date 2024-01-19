Ребенка-инвалида в Карелии оставили без жизненно необходимых лекарств

Ребенок-инвалид по закону должен был получать жизненно важное лекарство и медицинские средства для ингалирования. Однако Минздрав Карелии не обеспечил его ни препаратом, ни изделиями. Прокурор Сегежского района подал в суд иск, сообщили в надзорном ведомстве.

Обеспечивать несовершеннолетнего лекарством и медицинскими изделиями должны были бесперебойно и в нужном объеме, подчеркнули в прокуратуре.

Суд согласился с этими доводами и принял решение обязать ведомство предоставить ребенку-инвалиду все необходимое. Исполнить это нужно немедленно. Правда, документ пока не вступил в силу. // фото: freepik.com