Водителям напомнили, как себя вести при появлении лося на дороге

В районе Суоярвского шоссе в Петрозаводске был замечен молодой лось. Как себя вести в случае появления дикого зверя, водителям напомнили в Госавтоинспекции.

Если лось на дороге, то нужно немедленно остановиться, включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей. Следует подождать, пока животное уйдет в лес. В ведомстве утверждают, что сигналить нельзя, так как можно спровоцировать неадекватную реакцию у животного.

Если ДТП избежать на удалось, лось остался лежать на дороге, следует звонить в Госавтоинспекцию. Взрослая особь достигает в среднем веса около полтонны. При столкновении тело падает прямо на машину, разбивает лобовое стекло и повреждает кузов.

В ГАИ предупредили, что лоси стадные животные. Поэтому если на дороге один лось, рядом могут быть и другие. // фото unsplash.com/ Julia Tsukurova