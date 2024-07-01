Соревнования по триатлону отправят машины и автобусы в объезд

6 и 7 июля в карельской столице будут проходить соревнования по триатлону. На время спортивного мероприятия в городе изменят схему движения.

С 07:00 до 15:00 7 июля будет ограничен проезд транспорта по набережной Варкауса и улицам Иссерсона, Куйбышева, Пушкинской, Ригачина, Онежской Флотилии, а также площади Кирова.

С восьми часов вечера 6 июля на этих участках будет запрещена остановка. // фото freepik.com