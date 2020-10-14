Водителя «Дэу Матиз» накажут за обгон в неположенном месте

Водителю автомобиля «Дэу Матиз» грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев за обгон в неположенном месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

13 октября в 17:49 на шестом километре дороги Костомукша - ГОК автомобиль во время обгона выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». Нарушителя остановили инспекторы дорожной полиции. в отношении водителя составили административные материалы.

По сообщению ГИБДД, с начала года на дороге Костомукша - ГОК водители совершили три дорожных происшествия, в которых пострадали три человека. (фото Госавтоинспекции Карелии)