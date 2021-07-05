Водители в Петрозаводске продолжают рисковать здоровьем детей

В ходе рейда «Юный пассажир» инспекторы ГИБДД пресекли в минувшее воскресенье два нарушения правил перевозки детей.

Одним из нарушителей оказалась молодая женщина. Она перевозила двухлетнего ребенка на переднем сиденье.

По сообщению Госавтоинспекции, женщина не имела водительских прав. Ей грозит административный штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. (фото pressa40.ru)