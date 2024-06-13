Водители столкнулись с очередной опасностью на трассе Карелии

Автомобилисты, проезжавшие по автотрассе «Кола» сегодня ночью, столкнулись с осложнениями при движении - на подъезде к Медвежьегорску трассу заволокло густым, плотным дымом, который снизил видимость до околонулевой. Водителям пришлось передвигаться со скоростью около 20 км/ч и включать аварийные сигналы, чтобы хотя бы видеть друг друга.

Как утверждают очевидцы, дым едкий и неприятный, жег глаза и ночью распространился на километры автодороги «Кола». А его запах напоминает запах горящих покрышек. Как считает один из проезжавших через дымовую завесу водителей, горящий лес так не пахнет, возможно, что где-то горит свалка.

Местные жители также поддерживают версию того, что дым распространяется от горящей свалки, о возгорании на которой стало известно еще в начале мая. Предполагают, что очаг был не до конца потушен, и горение мусора возобновилось.

От официальных источников сообщений и комментариев по этой ситуации пока не поступало. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".