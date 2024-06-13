Житель Карелии пришел в гости к матери и погиб

В Сортавале перед судом предстанет пенсионер. Мужчину обвиняют в убийстве сына своей сожительницы, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, трагедия случилась 7 апреля. Мужчины поссорились в квартире, в которой жил пенсионер во своей женщиной. Между ними завязалась драка. В процессе пожилой человек схватил нож и нанес удары в грудь и живот противнику. Тот умер.

В ходе следствия подозреваемый находился под стражей. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Lilartsy