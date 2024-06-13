В Карелии после рейда полиции мигранту грозит депортация

После полицейского рейда в Лахденпохском районе был выявлен мигрант-нарушитель. Иностранный гражданин приехал в Карелию из Ленобласти для нелегальной трудовой деятельности в частном секторе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Иностранец находился в России больше разрешенного срока, чем нарушил закон. За уклонение от выезда из страны его привлекли к административной ответственности. Суд назначил мужчине штраф, а также принял решение о принудительном выдворении за пределы России.

Мигранта временно поместили в специальное учреждение для иностранных граждан. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann