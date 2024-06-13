13 июня 2024, 13:43
Депутат Госдумы на Mercedes Benz попал в аварию в Московской области
Момент ДТП попал на видео: запись говорит о движении по встречной полосе
Днем 12 июня в Московской области столкнулись Mercedes Benz и Land Rover Discovery.
По сообщению телеграм-канала 112, за рулем «немца» находился депутат Госдумы Алексей Езубов.
Момент аварии неподалеку от деревни Обушково попал на видео. Судя по записи, «Мерседес» двигался по встречной полосе.
Оба водителя получили травмы, их госпитализировали. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev