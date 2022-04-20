Водители новых троллейбусов вынуждены постоянно останавливаться

Водители новых троллейбусов в Петрозаводске недовольны, что пассажиры все время нажимают на кнопки сигнала Stop. Они находятся на поручнях и предназначены для экстренных ситуаций, написали в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.

- Со слов водителей, сигнал звучит с редкими перерывами – сказано в сообщении.

Получается, что шофер думает, будто что-то произошло в салоне, и вынужденно останавливается. Или же просто нервничает, понимая, что кнопка в очередной раз сработала напрасно.

Администраторы паблика считают, что пассажиры нажимают на кнопки специально. Они предупредили, что в каждом троллейбусе стоят 8 камер, изображения с них записывает видеорегистратор и потом долго хранит. И призвали уважать водителей и друг друга.

Но горожане в комментариях объяснили ситуацию по-другому: кнопки большие и выпуклые, на них можно случайно нажать, просто коснувшись поручня или стенки, либо опереться телом в «час пик».

Напомним, 16 новых троллейбусов прибыли в Петрозаводск из Вологды. Их специально изготовили для карельской столицы. Однако, видимо, не все технические решения продумали хорошо.

Ранее уже сообщалось, что в троллейбусах не работают терминалы для оплаты проезда. // Фото: ПМУП «Городской транспорт»