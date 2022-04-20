«Магнит» переходит на электронные чеки

Торговая сеть «Магнит» решила отойти от бумажных чеков и перейти на электронные. О решении ритейлера сообщается в официальной группе «Вконтакте».

Переход на электронные чеки объяснили возможностью снизить использование бумаги, сократить воздействие на экологию и уменьшить затраты на приобретение кассовой ленты. В торговой сети считают, что цифровые чеки удобнее бумажных, так как из нельзя потерять, они хранятся в базе данных налоговой и имеют юридическую силу.

Ритейлер предлагает россиянам отказаться от чеков, включив функцию «Отправлять чек на e-mail» в настройках приложения магазина. После ее активации при оплате покупок с использованием карты лояльности цифровой чек будет приходить на почту пользователя.

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. Некоторые посчитали такой переход не удобным, но нашлись и защитники.

«То есть если вас обсчитали с неправильным ценами, вы узнаете об этом только дома, зайдя на электронную почту».

В ответ предложили проверять свою почту прямо в магазине.

«Вообще неудобно, это что если меня надурят с ценами, как мне потом доказывать, или мне каждый товар на кассе перепроверять по цене, а если я так начну делать, то очередь соберется».

«Давно пора переходить на электронку, молодцы! Так сбережем природу, нужно везде искать плюсы, у меня на работе тоже перешли на электронную продажу, все приходит клиентам , поэтому я считаю что это правильно!»

Еще один сетевой магазин «Перекресток» также решил отправлять электронные чеки за покупки на электронную почту, сообщало издание retail-loyalty.org. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)