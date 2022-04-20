20 апреля 2022, 13:29
Цветы с опасным вредителем завезли в Петрозаводск
В горшечных герберах из Москвы нашли калифорнийский трипс
Фитосанитарный мониторинг помог выявить опасную партию цветов, которые продавали в Петрозаводске. Горшечные герберы привезли из Москвы, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В растениях нашли опаснейший карантинный объект – калифорнийский трипс, его еще называют западным цветочным трипсом. Наличие вредителя подтвердилось в ходе лабораторных исследований.
Это самый опасный из всех трипсов, он поражает большое количество растений закрытого грунта и наносит им большой ущерб. В том числе декоративным и сельскохозяйственным культурам, даже сорнякам. // Фото: Nile/pixabay.com