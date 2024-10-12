Водитель фуры перевозил товар и поживился

Водителя-экспедитора одной из торговых организаций поймали на краже в Прионежском районе. Мужчина похитил товары на сумму почти 40 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Он привез груз в нашу республику в сентябре и сделал остановку около поселка в Прионежье. Позвонил знакомому и попросил, чтобы тот приехал на легковушке.

Сам же выгрузил из прицепа грузовика часть товара, чтобы потом продать. Среди похищенного были спиртное, продукты, бытовая техника и другие товары.

Возбуждено уголовное дело, фигурант во всем признался. Его оставили на подписке о невыезде. // фото: pixabay.com