Водитель фургона пострадал в ДТП в Приладожье

16 февраля в 23:55 в Сортавальском районе произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился на 265-м километре трассы «Сортавала». По данным ведомства, водитель цистерны КамАЗ не справился с управлением и допустил столкновение со встречным фургоном УАЗ.

В результате ДТП травмы получил 52-летний водитель фургона. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото источника