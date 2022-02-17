Попариться в бане ее владельцам помешал разбушевавшийся огонь

Вечером 16 февраля в 17 часов 59 минут на пульт Единой службы Олонецкого района поступило сообщение о том, что возле дома в поселке Верхнеолонецкий горит частная баня.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Коткозеро и Пряжа.

Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

Потребовалось более получаса, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате строение было значительно повреждено огнем. По какой причине сгорела баня, сейчас устанавливают специалисты.

Всего же с начала года на территории республики произошло 138 пожаров, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. // Фото: LAWJR/pixabay.com