17 февраля 2022, 09:00
Попариться в бане ее владельцам помешал разбушевавшийся огонь
Частная баня вспыхнула и сгорела в Олонецком районе
Вечером 16 февраля в 17 часов 59 минут на пульт Единой службы Олонецкого района поступило сообщение о том, что возле дома в поселке Верхнеолонецкий горит частная баня.
По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Коткозеро и Пряжа.
Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином.
Потребовалось более получаса, чтобы остановить распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью.
В результате строение было значительно повреждено огнем. По какой причине сгорела баня, сейчас устанавливают специалисты.
Всего же с начала года на территории республики произошло 138 пожаров, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. // Фото: LAWJR/pixabay.com