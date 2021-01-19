19 января 2021, 19:55
Водитель автобуса поплатится за разговор по телефону
Инспектор ДПС заметил непорядок и тут же бросился пресекать правонарушение
Водители автобусов находятся под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска»
Накануне инспектор ДПС составил административный материал за пользование водителем маршрутного автобуса телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
Фото и видео из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»