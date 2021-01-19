В Медвежьегорске будут судить прораба-дорожника

Закончено расследование уголовного дела в отношении прораба, обвиняемого нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, осуществляя руководство производственным участком по строительству дороги в Медвежьегорском районе, нарушил правила безопасности при ведении строительных работ. Он не обеспечил заграждение участка, где производились работы по устройству котлована для водопропускной трубы, необходимыми предупреждающими и запрещающими знаками. В результате, водитель автомашины, движущейся по автодороге, совершил съезд в котлован устроенный в дорожном полотне и получил тяжкие телесные повреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru