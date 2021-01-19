19 января 2021, 17:28
В Карелии женщину задержали на месте убийства сожителя
Убийство было совершено в январе в селе Шуерецкое
56-летней жительнице Карелии предъявлено обвинение в убийстве.
Следователи считают, что в январе 2021 года женщина выпивала в селе Шуерецкое Беломорского района со своим сожителем.
У пары произошел конфликт. Женщина схватилась за нож и причинила мужчине колото-резаное ранение. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемую задержали. Женщину заключили под стражу.
Обстоятельства преступления устанавливаются. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото gtrk.tv)