В Карелии женщину задержали на месте убийства сожителя

56-летней жительнице Карелии предъявлено обвинение в убийстве.

Следователи считают, что в январе 2021 года женщина выпивала в селе Шуерецкое Беломорского района со своим сожителем.

У пары произошел конфликт. Женщина схватилась за нож и причинила мужчине колото-резаное ранение. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемую задержали. Женщину заключили под стражу.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото gtrk.tv)