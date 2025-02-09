Вода из колонки залила улицу в карельской деревне

В Сегежском округе, судя по всему, не экономят ресурсы. Вода из колонки в одной из деревень течет бесконечным потоком на улицу. Струйки вытекают из-под деревянной двери.

На аварийную ситуацию пожаловались в деревне Каменный Бор. Говорят, так уже три дня, и никто не реагирует.

Вода залила улицу – подморозит и будет бесплатный каток.

«В д. Каменный Бор 3 день аварийная ситуация! Течет вода из колонки, которая расположена рядом с домом Стахановская д.2 Заливает уже улицу Спортивную. Аварийная служба не реагирует и сообщают, что ничего страшного нет!», - написали в паблике «Надвоицы Online». // фото с vk.com/ndv_online