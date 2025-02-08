Туалет неприятно удивил гостей «Гипербореи»

Фотография работы уличного туалета на набережной Петрозаводска появилась в соцсети. 8 февраля туалет работает по расписанию с 14:00 до 20:00, а 9 февраля с 12:00 до 16:00. Снимок опубликовал паблик «Карельский комарик».

Между тем, мероприятия зимнего фестиваля «Гиперборея» начались с утра. С десяти часов на набережной дети и взрослые лепили снеговиков. С 10:00 до 12:30 проходил фестиваль скандинавской ходьбы. В полдень – была танцевальная программа «Зарядка со звездой», состязались силачи.

Помимо участников по набережной гуляли гости и туристы.