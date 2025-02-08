08 февраля 2025, 11:37
Дом в Петрозаводске «тонет» в фекалиях
Вонь от канализации распространяется по дому на улице Толбухина
В подвале новостройки на Древлянке потекла вонючая речка. Как пишут в сообществе «Подслушано в Птз», в канализационные отходы постепенно погружается дом №8 на улице Толбухина.
Отмечается, что пока не могут определить, кто должен очищать сточные колодцы.
«Вонь, канализационные воды по всему дому…». Люди гадают, что будет весной.
В жилищном надзоре людям ответили, что ответят в течение трех-пяти рабочих дней.