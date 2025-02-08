Дом в Петрозаводске «тонет» в фекалиях

В подвале новостройки на Древлянке потекла вонючая речка. Как пишут в сообществе «Подслушано в Птз», в канализационные отходы постепенно погружается дом №8 на улице Толбухина.

Отмечается, что пока не могут определить, кто должен очищать сточные колодцы.

«Вонь, канализационные воды по всему дому…». Люди гадают, что будет весной.

В жилищном надзоре людям ответили, что ответят в течение трех-пяти рабочих дней.