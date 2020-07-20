Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 29

Завтра, 21 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12+14, днем +21+23.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, днем на юге западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12+17, днем +21+26, местами до +29.

В Костомукше до +24, переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.

В Сегеже до +23, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +22, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

Уже в среду в Карелии серьезно похолодает.