Синоптики рассказали о резком похолодании в Карелии

Теплая июльская погода пришла в нашу республику ненадолго. В ближайшие дни солнце спрячется за тучами, пройдут дожди, температура воздуха заметно понизится. Прохладный июль возвращается в наши края. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Завтра, во вторник, 21 июля, в карельской столице будет еще тепло. Температура воздуха ожидается в пределах +22 градусов. Температура воздуха ночью будет +15 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. А вот в среду, 22 августа, столбик термометра начнет опускаться. Днем температура воздуха будет в пределах +18 градусов. Ожидается облачная погода, пройдут дожди.

В последующие дни погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по прогностическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 21 по 25 июля – будет чуть ниже средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах +7, а максимальная дневная +19 градусов.

В некоторых российских регионах синоптики прогнозируют опасные погодные явления. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с похолоданием.

«Как только устанавливается жаркая погода, <...> небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро»,

– пояснил Вильфанд.

Так, в Свердловской и Челябинской областях пройдут очень сильные дожди с грозами и крупным градом, ветер усилится до 25-27 метров в секунду. Такая же погода ожидается в Курганской, Кемеровской, на юге Тюменской и на севере Томской областей. Карелию Вильфанд не упоминает. Видимо, для нас такие похолодания в июле – норма.