Во вторник в Петрозаводске будут массово останавливать водителей

На дорогах карельской столицы 25 июня будут дежурить усиленные патрули ДПС. Пройдет рейд «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Целью этого мероприятия является предотвращение ДТП с участием пьяных водителей и пресечение нарушений ПДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: freepik.com