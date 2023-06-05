Во вторник в Карелии потеплеет до плюс 17 градусов

Июнь постепенно пошел на разогрев. Судя по прогнозу карельского гидрометцентра, холод медленно, но начинает уходить.

6 июня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +13, +15, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +12, +17, на севере +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +12;

В Кондопоге ночью +7, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +15;

В Олонце, Сортавале ночью +6, днем +17;

В Пудоже ночью +3, днем +16;

В Сегеже ночью +3, днем +13;

В Суоярви ночью +6, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»