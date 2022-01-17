Во вторник в Карелии будет снежно и ветрено

В Петрозаводске 18 января будет облачно с прояснениями. Днем в основном без осадков, а ночью пройдет небольшой снег. Ветер ожидается умеренный, северо-западный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха в течение суток в карельской столице составит -7, -9 градусов. В целом в республике небольшой снег ожидается ночью и местами днем, пройдет метель. На дорогах гололедица.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9 градусов;

в Кондопоге днем -7 градусов;

в Медвежьегорске днем -8 градусов;

в Олонце днем -8 градусов;

в Пудоже днем -7 градусов;

в Сегеже днем -9 градусов;

в Сортавале днем -8 градусов;

в Суоярви днем -9 градусов. // Фото: Pexels/Pixanay.com