17 января 2022, 17:22
Во вторник в Карелии будет снежно и ветрено
Синоптики дали прогноз на 18 января
В Петрозаводске 18 января будет облачно с прояснениями. Днем в основном без осадков, а ночью пройдет небольшой снег. Ветер ожидается умеренный, северо-западный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Температура воздуха в течение суток в карельской столице составит -7, -9 градусов. В целом в республике небольшой снег ожидается ночью и местами днем, пройдет метель. На дорогах гололедица.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9 градусов;
в Кондопоге днем -7 градусов;
в Медвежьегорске днем -8 градусов;
в Олонце днем -8 градусов;
в Пудоже днем -7 градусов;
в Сегеже днем -9 градусов;
в Сортавале днем -8 градусов;
в Суоярви днем -9 градусов. // Фото: Pexels/Pixanay.com