17 января 2022, 07:00
В Карелии в понедельник снежно, а на дорогах Петрозаводска скользко
Синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели
Сегодня в Петрозаводске облачно, но с прояснениями, небольшой снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток. Атмосферное давление днем будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах республики ожидается метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6, местами до -10.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;
В Кондопоге днем -4;
В Медвежьегорске днем -5;
В Олонце днем -4;
В Пудоже днем -5;
В Сегеже днем -6;
В Сортавале днем -4;
В Суоярви днем -5. (фото pixabay.com, invisiblepower)