В Карелии в понедельник снежно, а на дорогах Петрозаводска скользко

Сегодня в Петрозаводске облачно, но с прояснениями, небольшой снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток. Атмосферное давление днем будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах республики ожидается метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6, местами до -10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -6;

В Кондопоге днем -4;

В Медвежьегорске днем -5;

В Олонце днем -4;

В Пудоже днем -5;

В Сегеже днем -6;

В Сортавале днем -4;

В Суоярви днем -5. (фото pixabay.com, invisiblepower)