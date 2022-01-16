Порывистый ветер и до минус 10 градусов обещают жителям Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра предупреждают, в понедельник на дорогах Петрозаводска будет скользко. Начало недели в городе будет облачным, но с прояснениями. Ночью пойдет умеренный, а днем уже небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха -2, -4 в течение суток. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет расти.

В Карелии 17 января облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах республики ожидается метель. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -1, -6, местами до -10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -11, днем -6;

В Кондопоге ночью -9, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -5;

В Олонце ночью -10, днем -4;

В Пудоже ночью -11, днем -5;

В Сегеже ночью -9, днем -6;

В Сортавале ночью -9, днем -4;

В Суоярви ночью -9, днем -5. (фото pixabay.com, Turkkinen)