МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Карелии

Сильный ветер вновь обрушится на Карелию в ближайшие часы. МЧС республики со ссылкой на карельский ЦГМС выпустило экстренное предупреждение.

Во второй половине дня 16 января с сохранением в начале ночи 17 января местами по республике ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Непогода затронет всю территорию республики.

Жителям Карелии рекомендуют не подходить к провисшим над землей проводам, рубить упавшие на провода деревья, ограничить поездки не личном транспорте, не парковаться вблизи крыш, слабо укрепленных конструкций и деревьев, ограничить передвижение по подвесным мостам и ограничить нахождение детей на улице. (фото pixabay.com, laterjay)