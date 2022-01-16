16 января 2022, 12:26
МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Карелии
Сильный ветер накроет республику в ближайшие часы
Сильный ветер вновь обрушится на Карелию в ближайшие часы. МЧС республики со ссылкой на карельский ЦГМС выпустило экстренное предупреждение.
Во второй половине дня 16 января с сохранением в начале ночи 17 января местами по республике ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.
Непогода затронет всю территорию республики.
Жителям Карелии рекомендуют не подходить к провисшим над землей проводам, рубить упавшие на провода деревья, ограничить поездки не личном транспорте, не парковаться вблизи крыш, слабо укрепленных конструкций и деревьев, ограничить передвижение по подвесным мостам и ограничить нахождение детей на улице. (фото pixabay.com, laterjay)