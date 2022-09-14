Во всей Карелии 15 сентября будет дождливо

Облачно и дождливо будет 15 сентября в Карелии. По данным Гидрометцентра республики, ночью дождь будет небольшим, где-то умеренным. Днем – умеренным в большинстве районов.

Ветер ожидается юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, днем будет +10, +15 градусов.

В Петрозаводске погода тоже будет облачной. Ночью пройдет небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +8,+10 градусов, днем будет +11,+13 градусов. // Фото: pxhere.com