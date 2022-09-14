Сегодня бабье лето отступает, становится холоднее

Погода сегодня в Карелии будет облачная, с прояснениями, ночью без существенных осадков, а утром и днем небольшой дождь местами, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер будет юго-восточным и южным 5-10 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, но местами будет -1 градус. Днем ожидается +11, +16 градусов.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7, +9 градусов, днем будет +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com