Внедорожник перевернулся на крышу под Петрозаводском

Вечером 22 января на Пиньгубском шоссе в Прионежском районе случилось ДТП. Об этом рассказали в группе пожарных-спасателей Соломенного ВКонтакте.

Водитель «Нивы» потерял управление, внедорожник перевернулся и улетел в кювет.

В результате автомобиль встал на крышу. К счастью, никто не пострадал. Машину вынули из кювета и поставили на колеса. // фото: ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ