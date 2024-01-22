22 января 2024, 20:43
Внедорожник перевернулся на крышу под Петрозаводском
Авария произошла в Прионежском районе Карелии
Вечером 22 января на Пиньгубском шоссе в Прионежском районе случилось ДТП. Об этом рассказали в группе пожарных-спасателей Соломенного ВКонтакте.
Водитель «Нивы» потерял управление, внедорожник перевернулся и улетел в кювет.
В результате автомобиль встал на крышу. К счастью, никто не пострадал. Машину вынули из кювета и поставили на колеса. // фото: ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ