22 января 2024, 19:17
Пропавшего по пути в Мурманск мужчину ищут в Карелии
Виктор Мошкалов выехал на автомобиле из Санкт-Петербурга в Мурманск и бесследно исчез
Пропавшего 19 января Виктора Владимировича Мошкалова разыскивают в Карелии. Он выехал на Subaru в Мурманск из Петербурга и исчез, сообщили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.
Волонтеры считают, что 61-летний мужчина может находиться на территории Карелии. Но где именно он сейчас, неизвестно.
Любые сведения об этом человеке и его местонахождении можно сообщить по номеру: 89210365048 или 8 800 700-54-52. // фото: «Доброспас»