Пропавшего по пути в Мурманск мужчину ищут в Карелии

Пропавшего 19 января Виктора Владимировича Мошкалова разыскивают в Карелии. Он выехал на Subaru в Мурманск из Петербурга и исчез, сообщили в группе отряда «Доброспас» ВКонтакте.

Волонтеры считают, что 61-летний мужчина может находиться на территории Карелии. Но где именно он сейчас, неизвестно.

Любые сведения об этом человеке и его местонахождении можно сообщить по номеру: 89210365048 или 8 800 700-54-52. // фото: «Доброспас»