Вместо решения проблемы жителей лишили автобуса

Жительница поселка Боровой пожаловалась председателю следкома России Александру Бастрыкину: из населенного пункта отменили единственный автобус в Костомукшу, другого транспорта у местных нет. Александр Бастрыкин поставил дело на контроль, сообщил информационный центр СК России.

В сентябре прошлого года автобус из поселка в Костомукшу отменили из-за непригодного состояния транспорта. Однако никакой альтернативы не было, а добираться до города на такси люди не могут себе позволить. Местные жители жаловались в различные органы, это не принесло никакого результата.

Дело дошло до Александра Бастрыкина. Он поручил организовать проверку и доложить о ее результатах позже.