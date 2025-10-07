07 октября 2025, 18:00
Вместо решения проблемы жителей лишили автобуса

Жители поселка Боровой не могут попасть в Костомукшу
Фото: «Петрозаводск говорит»

Жительница поселка Боровой пожаловалась председателю следкома России Александру Бастрыкину: из населенного пункта отменили единственный автобус в Костомукшу, другого транспорта у местных нет. Александр Бастрыкин поставил дело на контроль, сообщил информационный центр СК России. 

В сентябре прошлого года автобус из поселка в Костомукшу отменили из-за непригодного состояния транспорта. Однако никакой альтернативы не было, а добираться до города на такси люди не могут себе позволить. Местные жители жаловались в различные органы, это не принесло никакого результата. 

Дело дошло до Александра Бастрыкина. Он поручил организовать проверку и доложить о ее результатах позже. 

