Власти РК окажут необходимую помощь жителям Беломорска и села Гридино

На месте пожаров побывал премьер-министр правительства республики Александр Чепик, который выехал туда по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. В Беломорске пожар потушили 24 мая вечером, в селе Гридино Кемского района он был полностью ликвидирован в 8 утра 25 мая.

На совещании в субботу, 25 мая, которое премьер-министр провел с представителями администрации Беломорска, обсудили вопросы предоставления помощи семьям, которые в результате пожара остались без жилья. Александр Чепик подчеркнул, что правительство Карелии совместно с органами местного самоуправления окажет жителям необходимую поддержку в соответствии с действующим законодательством. Также семьям вне очереди выделят лес на строительство новых домов.

Представители администрации Беломорска сообщили, что пострадавшим незамедлительно предложили места для временного проживания, в ближайшее время им окажут содействие в восстановлении утраченных документов. Неравнодушные жители Беломорска ведут сбор денег и вещей.





Как сообщил Александр Чепик, в Беломорске на тушении пожара были задействованы 23 человека, 5 пожарных автомобилей и более 20 добровольцев. В Гридино - 4 пожарных автомобиля и 8 помп, которые доставили вертолетом из Петрозаводска. Максимально быстро на помощь отправили и наряды МЧС. // фото с сайта правительства РК