В Министерстве по молодежной политике Республики Чечня прошла презентация проекта «Мир да лад – большой клад», организованного представителями «Содружества народов Карелии». Информация об этом была опубликована в паблике карельского Миннаца.

Представители содружества активно налаживают взаимодействие с регионами России. Проект, реализованный при поддержке Фонда грантов Главы Карелии, объединит более 2 000 человек. Площадка собрала представителей Миннаца Чечни, различных НКО и активистов республики, подчеркивая важность культурного обмена между разными национальностями.

История Карелии – это история многонационального народа, считающего Карелию своим общим домом, где дружба, добрососедское отношение к традициям, обычаям, верованиям и культуре друг друга выступают залогом успешного развития. Мы очень хотим передать наши знания детям и внукам, важно, чтобы они знали свою историю, дружили, чтобы никогда на почве национальной розни у них не возникало конфликтов. В мероприятиях проекта примут участие примерно 2 200 человек. Заключительным аккордом проекта станет творческая концертная программа «Национальная палитра», которая будет представлена в Петрозаводске и Кондопоге,

– рассказывает руководитель проекта Людмила Давыдова.

Напомним, инициатива, получившая финансирование Фонда грантов Главы Карелии, является продолжением многолетней работы региональной общественной организации «Содружество народов Карелии» по укреплению межнационального согласия в республике.

//Фото: скрин с Видео от КРОО "Содружество народов Карелии"