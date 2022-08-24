Власти Петрозаводска намерены сотрудничать с консулом Израиля

С рабочим визитом в Петрозаводск 24 августа приехал генеральный консул Израиля Ури Резник. Он обсудил с городскими властями возможное сотрудничество, сообщили в мэрии.

Дипломат встретился с замглавы города, главой комитета соцразвития Натальей Кармазиной. В беседе приняли участие представитель МИД России в Петрозаводске Лев Тарских, его первый секретарь Олеся Дикун, координатор экономических вопросов генконсульства Наталья Черных и начальник управления оргработы аппарата администрации Ольга Голубенко.

Обсудили в том числе различные сферы жизни карельской столицы, направления деятельности муниципалитета. Ури Резник отметил туристический потенциал Петрозаводска.

Он также предложил взаимодействие с научным и студенческим сообществами города. Генконсул готов лично проводить гостевые лекции для учащихся, мероприятия по видеосвязи.

В планах генконсула встреча с еврейской общиной города и посещение знаковых мест республики. // Фото: администрация Петрозаводска