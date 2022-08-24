Глава Совбеза России Николай Патрушев приедет в Карелию

Глава Совбеза России Николай Патрушев приедет в Петрозаводск. Визит состоится в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе Совбеза.

Николай Патрушев проведет совещание, где обсудят вопросы обеспечения экономической безопасности Карелии.

Он также посетит некоторые промышленные предприятия республики, обсудит с главой региона Артуром Парфенчиковым перспективы социально-экономического развития Карелии. // Фото: www.scrf.gov.ru