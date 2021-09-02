Владивосток намерен побороться за Олимпиаду 2036 года

Владивосток собирается бороться за проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Константина Шестакова.

При этом шансы на успех заявки Шестаков оценил как не очень высокие. Он отметил, что в случае победы заявки Владивостока в городе появится дополнительная инфраструктура, с которой «станет ярче жить».

Мэр Владивостока также заявил о желании побороться за проведение Универсиады. Какой конкретно - градоначальник не уточнил. Фото pixabay.com/diema