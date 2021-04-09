Владелец земли в Карелии заплатит двойной штраф
Плановая проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора Карелии показала, что собственник земельного участка сельхозназначения площадью 1 гектар, расположенного в районе села Деревянное не выполняет установленных требований по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями, сообщает надзорное ведомство.
Собственник был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 000 рублей.
Постановление вступило в законную силу 11 ноября 2020 года, срок добровольной оплаты штрафа истекал 12 января 2021 года. Штраф оплачен не был.
Материалы административного дела были направлены Управлением Россельхознадзора по в службу судебных приставов.
Кроме того, по факту неуплаты административного штрафа в срок УФССП в феврале 2021 года было возбуждено дело об административном правонарушении.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в двукратном размере.
Фото с сайта i.multilisting.su