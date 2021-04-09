Владелец земли в Карелии заплатит двойной штраф

Плановая проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора Карелии показала, что собственник земельного участка сельхозназначения площадью 1 гектар, расположенного в районе села Деревянное не выполняет установленных требований по защите земель и охране почв от зарастания деревьями и сорными растениями, сообщает надзорное ведомство.

Собственник был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу 11 ноября 2020 года, срок добровольной оплаты штрафа истекал 12 января 2021 года. Штраф оплачен не был.

Материалы административного дела были направлены Управлением Россельхознадзора по в службу судебных приставов.

Кроме того, по факту неуплаты административного штрафа в срок УФССП в феврале 2021 года было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в двукратном размере.

Фото с сайта i.multilisting.su