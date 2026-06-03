«Виртуозы Москвы» сыграют Моцарта и Гайдна в Петрозаводске

24 ноября в Большом зале Карельской филармонии выступит легендарный оркестр под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова (6+)

Фото: Карельская госфилармония

Главными принципами существования прославленного товарищества музыкантов, которым стал Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», остаются: профессионализм, мастерство и высокая этика отношений. Коллектив, созданный в 1979 году выдающимся скрипачом-виртуозом Владимиром Спиваковым, объединил лучших музыкантов российской столицы. Первый состав звёздного ансамбля солистов, в котором выступали участники Квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Сегодня оркестр «Виртуозы Москвы» входит в число лучших оркестров мира. У коллектива нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. Концерты «Виртуозов Москвы» с триумфом проходят как в самых известных концертных залах планеты, так и в обычных залах небольших российских городов.

Солист вечера – Лукас Шиш (фортепиано, Швейцария). Ему 14 лет, он родился в Женеве. Уроки игры на фортепиано Лукас начал брать в 4 года, в 6 лет поступил в Женевскую консерваторию, а год спустя был зачислен на программу для одарённых детей Musimax. Лукас Шиш – победитель нескольких международных и национальных конкурсов, он выступал в известных концертных залах, в том числе в нью-йоркском Карнеги-холле и Виктория-холле в Женеве.

Концерт проходит в рамках реализации проекта «Музыкальная Карелия. Комплекс мероприятий к юбилею Республики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе:

Й. Гайдн – Симфония № 85, «Королева»;

В. А. Моцарт:

Дивертисмент ре мажор,

Серенада №13, «Маленькая ночная серенада»,

Концерт №12 для фортепиано с оркестром.

Начало в 19:00. 6+

Билетов нет. Аншлаг.

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