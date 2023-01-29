Ветер, снег и гололед обещают на понедельник

Погода в разных районах Карелии 30 января будет облачной. Ночью ожидается снегопад, небольшой и умеренный, а утром и днем местами сильный. Снег на юго-западе будет мокрым, в некоторых местах начнется метель, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах снова гололедица, ветер южных направлений. Температура воздуха ночью составит -1, -6 градусов, днем будет -3, +2 градуса.

В Петрозаводске тоже будет облачно. Небольшой снег ночью, днем умеренный и мокрый, метель. На дорогах тоже гололедица. Температура воздуха ночью -1, -3 градуса, днем будет -1, +1 градус. // фото: администрация Петрозаводска