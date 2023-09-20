Ветер и дожди – такой прогноз на сегодня в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Дожди, местами сильные, пройдут в большинстве районов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный и южный, утром и днем сильный и порывистый. Температура днем будет +13, +18 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, дожди. Ветер южный и юго-западный, днем порывистый и сильный.

Температура воздуха днем +15, +17 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: Apoorv Ishan / pexels.com