19 сентября 2023, 17:55
Дождливо и ветрено будет 20 сентября в Карелии
Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на среду
Облачная с прояснениями погода будет 20 сентября в Карелии. Дожди, местами сильные, пройдут в большинстве районов, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный и южный, утром и днем сильный и порывистый. Температура ночью +8, +13 градусов, днем +13, +18 градусов.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, дожди. Ветер южный и юго-западный, днем порывистый и сильный.
Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +15, +17 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: Philip Justin Mamelic/ pexels.com