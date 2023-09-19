Дождливо и ветрено будет 20 сентября в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 20 сентября в Карелии. Дожди, местами сильные, пройдут в большинстве районов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный и южный, утром и днем сильный и порывистый. Температура ночью +8, +13 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, дожди. Ветер южный и юго-западный, днем порывистый и сильный.

Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +15, +17 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: Philip Justin Mamelic/ pexels.com